Объявленного в федеральный розыск похитителя ноутбука задержала полиция

23.08.2018 08:56 475

Житель Малоярославецкого района обратился в полицию с заявлением о краже ноутбука стоимостью более 50 тысяч рублей. Кражу совершил приятель потерпевшего в ходе совместных возлияний. Дождавшись пока хозяин ноутбука отлучится, гость похитил компьютерную технику и скрылся.

Вскоре подозреваемый был задержан, но скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Разыскав мужчину в Московской области, стражи порядка поместили его в изолятор отдела полиции Малоярославецкого района.

По словам задержанного, в Московскую область он уехал, надеясь заработать денег и возместить ущерб обкраденному другу. И уж никак не ожидал, что его поимка произойдет так скоро, сообщает пресс-служба регионального УМВД.