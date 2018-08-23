Десятки боеприпасов времен войны обнаружены в области

23.08.2018 08:20 437

Так, в Ульяновском районе найдено 5 артиллерийских снарядов., в Хвастовичах – 30 тротиловых шашек, 4 ручные гранаты и килограмм тротила. В Людиновском районе обнаружено 8 разных артиллерийских снарядов.

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