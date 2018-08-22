Десятки тротиловых шашек, гранаты и снаряды обезвредили саперы

22.08.2018 21:43 157

Трижды за среду, 22 августа, саперов вызывали на обезвреживание взрывоопасных предметов, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В селе Хвастовичи взрывники обезвредили 30 тротиловых шашек весом 400 гр, 19 — весом 200 гр, килограмм тротила одним куском, одну гранату РПГ-40 и три ручных гранаты РГ-33.

В Ульяновском районе в деревне Озерно обезвредили пять артиллерийских снарядом калибром 107 мм.

В Людиновском районе в деревне Запрудное уничтожили шесть снарядов калибром 75 мм и два снаряда - 105 мм.