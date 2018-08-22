«Газель» столкнула «Рено» в кювет

22.08.2018 19:38 465

«Газель» и «Рено» столкнулись под Обнинском на трассе М3 «Украина» в среду, 22 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло примерно в 17:11. От столкновения легковушка вылетела с трассы в кювет.

В результате ДТП пострадал один человек. Тяжесть его травм пока не сообщается.