Частица мощей святого Лаврентия будет принесена в Калугу

22.08.2018 19:26 632

В четверг, 23 августа, частица святых мощей блаженного Лаврентия калужского будут принесены в Свято-Лаврентиевский мужской монастырь, сообщила пресс-служба калужской епархии.

Частица мощей будет принесена в день праздника в честь святого. Их встретят в монастыре в 9 утра. После этого начнется божественная Литургия, после которой отслужат праздничный молебен.

Мощи святого Лаврентия были обнаружены в музее Красной Армии в Москве в запасниках. Они хранились в пыльном мешке, но в хорошем состоянии и с биркой, кому конкретно они принадлежат