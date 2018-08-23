За заросшие 290 гектар фирму оштрафовали на 400 тысяч

23.08.2018 07:05 471

За запустение земель общество оштрафовали на 400 тысяч рублей.

На бывших пашнях и лугах начали расти деревья, кустарники и сорняки.

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