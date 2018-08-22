Пенсионерка отдала почти 300 тысяч липовому пенсионному фонду

22.08.2018 20:43 313

Три недели мошенники обрабатывали пенсионерку, убеждая ее вложить деньги в негосударственный пенсионный фонд, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Женщине обещали большую прибылью так как у нее большой трудовой стаж. В итоге бабушка обманщикам поверила, перевела на их счет все сбережения — порядка 290 тысяч рублей.

Телефонные звонки от фонда прекратились, процентов от вложений старушка не получила и поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские ищут мошенников. Им грозит до шести лет.



