Семь калужских улиц останутся без электричества

22.08.2018 19:00 1447

В четверг, 23 августа, сразу семь улиц в центральной части Калуги останутся без электроэнергии, сообщила пресс-служба городской управы.

С 9:00 до 12:00 электричества не будет в домах:

№7;9;10/11;11А;13;16;18;3(а);15(б) ул.Баумана

№ 45-57 ул. академика Королева

№4;6;8;9;11;13;15/9;21;23;25;27 ул. Георгиевская

С 8:00 до 17:00 электричество будет отключено на: