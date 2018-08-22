Бороться с нарушениями на пешеходных переходах будут в Боровском районе

22.08.2018 17:40 231

Однодневная операция «Пешеход на переход» проходит в Боровском районе, сообщил отдел пропаганды регионального УГИБДД.

Инспекторы следят, чтобы водители пропускали пешеходов на «зебрах», а пешеходы переходили дорогу только в положенных местах. Нарушителей будут активно штрафовать. Пешеходам также напомнят, что в темное время суток надо носить светоотражающие элементы на одежде.

Операцию «пешеход на переход» начали после того, как с начала года на дорогах района произошло 20 наездов на пешеходов, 7 человек погибли.