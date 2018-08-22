Карантин из-за бешенства отменили в Хвастовичах

22.08.2018 17:06 226

Губернатор Калужской области подписал постановление об отмене карантина из-за бешенства в Хвастовичском районе, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Таким образом в регионе остался только один район, в котором действует карантин по бешенству — Боровский.

Карантин в Хвастовичах был веден после того, как в деревне Авдеевка была найдена бешеная лиса.