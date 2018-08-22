«Девятка» влетела в столб на повороте на Сухиничи

22.08.2018 11:49 1014

Автомобиль ВАЗ-2109 врезался в столб на трассе М3 «Украина», сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло на 250-м километре, это в районе поворота на Сухиничи на соединительную трассу с городом.

По данным МЧС пострадал один человек. Тяжесть его травм и обстоятельства аварии пока не сообщаются.