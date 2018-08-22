Расхитителя могильных оград задержали в Ферзиковском районе

22.08.2018 09:02 1047

Жители Ферзиковского района пожаловались на украденную с могилы родственника ограду, сообщила пресс-служба областного УМВД. Пропажу они обнаружили как только приехали на кладбище.

Полицейские задержали похитителя оград. В краже подозревают неоднократно судимого 21-летнего местного жителя. По мнению полиции, он пришел на кладбище, отломал несколько секций чугунной ограды и сдал ее в металлолом. Получил чуть более трех тысяч рублей.

Теперь молодого человека ждет суд, ом он может получить до двух лет колонии за кражу.