Эпидемия сарайных пожаров продолжается в Людиново

22.08.2018 08:23 607

Сразу по двум адресам полыхающие хозпостройки тушили пожарные в Людиново в ночь на среду, 22 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

В час ночи сараи загорелись на площади Победы. В 4:16 хозпостройки заполыхали на улице Ленина. В обоих случаях с огнем справились по 6 огнеборцев. Никто не пострадал.

Эпидемия сарайных пожаров началась в Людиново в середине августа. Они происходят ночью, иногда неоднократно. В пожарах, к счастью, пока никто из людей не пострадал.



