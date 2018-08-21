Мошенник попросил смартфон позвонить и не отдал

21.08.2018 16:36 811

Доверчивый калужанин решил помочь незнакомому молодому человеку. Мошенник дождался, пока хозяин мобильного отвлечется на пару секунд и скрылся вместе с дорогостоящим гаджетом.

Дать сотовый телефон, чтобы позвонить, незнакомец попросил жителя Калуги в одном из магазинов города, сообщила пресс-служба областного УМВД.

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