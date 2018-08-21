Доверчивая женщина лишилась и гардероба, и денег

21.08.2018 15:53 910

Жительница Бабынино неудачно попыталась обновить гардероб, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Вещи она нашла в Интернете на одном из сайтов, связалась с продавцом и договорилась о покупке. За будущий гардероб она отдала 10 тысяч рублей, но вещи в назначенный день не получила.

Обманщицей, по мнению полицейских, оказалась 30-летняя местная жительница. Ей грозит до двух лет колонии.



