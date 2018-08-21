Пожар на 14 гектарах бора разгорелся в Малоярославецком районе

21.08.2018 12:18 565

Лесной пожар произошел в Малоярославецком районе рядом с деревней Митинка в понедельник. 20 августа, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Загорелся сосновый бор. Огонь распространился на территории 14 га. Ущерб лесным посадкам пока не подсчитан.

Огонь тушили 27 человек и 8 спецмашин. При этом от МЧС на пожар прибыли 5 спасателей.