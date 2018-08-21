Гроза с градом надвигаются на Калужскую область

21.08.2018 08:01 803

Калужские спасатели опубликовали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

По данным МЧС, в регионе утром во вторник, 21 августа, местами начнется сильный дождь с грозой и градом. При грозе порывы ветра могут достигать 13-18 м/с.

Жителей области предупреждают, что при порывах ветра не стоит стоять рядом с шаткими конструкциями: деревьями, рекламными щитами. Не стоит подходить к домам — с крыш могут падать куски кровли.

Во время грозы не стоит прятаться под одиноко стоящими деревьями, пользоваться мобильными телефонами и зонтами, ездить на велосипеде и мотоцикле, купаться и кататься на лодках.