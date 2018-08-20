«Газель» и «Лада Гранта» столкнулись сегодня на М-3

20.08.2018 16:37 1195

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал один человек, подробности аварии выясняются, сообщила региональная пресс-служба МЧС.

Сегодня в 14 часов 43 минуты спасателям МЧС поступило сообщение о ДТП в Жиздринском районе.

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