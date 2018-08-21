10 тысяч штрафа заплатит хозяин поля за сорняки

21.08.2018 07:00 547

Собственника земельного участка общей площадью 41,3 га оштрафуют на 10 тысяч рублей за несоблюдение земельного законодательства.

Управление Россельхознадзора по Калужской области установило, что хозяин участка не очистил свои угодья от сорняков и кустарников в установленный срок. Постановлением мирового суда ему назначен штраф, сообщает пресс-служба ведомства.