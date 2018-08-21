10 тысяч штрафа заплатит хозяин поля за сорняки

Собственника земельного участка общей площадью 41,3 га оштрафуют на 10 тысяч рублей за несоблюдение земельного законодательства.
Управление Россельхознадзора по Калужской области установило, что хозяин участка не очистил свои угодья от сорняков и кустарников в установленный срок. Постановлением мирового суда ему назначен штраф, сообщает пресс-служба ведомства.
|
Украинцев-нелегалов выгнали из России калужские приставы 21.08.2018 08:52
Иностранцев-наркодилеров взяли на трассе с героином 21.08.2018 08:41
Мужчина угнал у бывшей жены автомобиль с золотом 21.08.2018 08:02
Гроза с градом надвигаются на Калужскую область 21.08.2018 08:01
День российского флага отпразднуют в Калуге 21.08.2018 08:00
В Обнинске началась проверка безопасности пассажиров 20.08.2018 21:00
Калужские приставы станут ближе к народу в социальных сетях 20.08.2018 20:00
Единственный случай заболевания корью зарегистрирован в Обнинске 20.08.2018 19:00
В области продолжается сбор гуманитарной помощи детям Сирии 20.08.2018 16:50
«Газель» и «Лада Гранта» столкнулись сегодня на М-3 20.08.2018 16:37
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: