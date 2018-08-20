Единственный случай заболевания корью зарегистрирован в Обнинске

20.08.2018 19:00 577

Главный санитарный врач Обнинска сообщил сегодня новостному порталу Obninsk.name, что в городе зарегистрирован всего один случай заболевания корью.

Напоминаем, что без првивки от кори в детские сады и школы детей не принимают. Наличие справки об этой привике является обязательным документом при приеме в школу или дошкольное учреждение.