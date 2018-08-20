Боровский мотоциклист протаранил иномарку и сломал бедро

20.08.2018 14:50 554

В субботу,19 августа, в Боровске на улице Урицкого мотоцикл столкнулся с автомобилем.

Мотоциклист, двигаясь к площади Ленина, нарушил правила перестроения и на полном ходу влетел в автомобиль «КИА», который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения мотоциклист с переломом бедра оказался в Боровской ЦРБ, сообщает городской ОМВД.