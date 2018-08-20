15-летняя пассажирка получила тяжелые травмы в столкновении трех машин

20.08.2018 14:00 1246

Вечером 17 августа в Калуге на улице Московской произошла авария: столкнулись три машины.

Водитель автомобиля «Субару», двигаясь по улице Московской в сторону улицы Поселковой, не учел дистанцию и врезался в автомобиль ВАЗ, стоящий на светофоре. От удара «Лада» въехала во впередистоящий «Лифан», который так же стоял на светофоре.

В результате аварии пострадала 15-летняя пассажирка «Лады». С черепно-мозговой травмой девушка доставлена в больницу, сообщила пресс-служба Калужского УМВД.