Две женщины пострадали в субботней аварии

20.08.2018 13:00 1394

Вечером в субботу, 18 августа, в Калуге на перекрестке улиц Телевизионная и Социалистическая произошло столкновение двух автомобилей.

Автомобиль ВАЗ, повернув налево на светофоре, не пропустил «Опель», двигающийся на зеленый свет.

В результате аварии пострадали пассажирки обеих машин. С различными травмами их доставили в БСМП, сообщает Калужское УМВД.