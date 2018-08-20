20 гектаров калужских лесов сгорело с начала года

20.08.2018 12:15 462

За прошедшие сутки на территории области природных пожаров не зарегистрировано, сообщает региональная пресс-служба МЧС.

Всего с начала года на территории области леса горели 4 раза, сгорело 20 гектаров общей площади, очагов торфяных пожаров не зарегистрировано.

По последним данным на 19.08.2018 г. в лесах Калужской области наблюдается 3-й класс пожарной опасности, это говорит о том, что лесопожарная обстановка в норме и находится под постоянным контролем.