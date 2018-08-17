В субботу закроют набережную водохранилища для проезда

17.08.2018 15:05 653

Движение по набережной Яченского водохранилища будет запрещено в субботу, 18 августа, с 8:00 до 18:00, сообщила пресс-служба городской управы Калуги.

В это время на набережной будет проходить фестиваль «Автострада — 2018», а также III этап кубка 2018 года Российской автомобильной федерации по ретро ралли.