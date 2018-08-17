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Спасатели тренировались в поиске туристов в лесу

17.08.2018 14:14 0 199
Спасатели тренировались в поиске туристов в лесу

Сотрудники областной пожарно-спасательной службы провели учения по поиску и спасению заблудившихся в лесу людей, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

По легенде, в лесу потерялась группа туристов, которые смогли передать последние координаты. Потеряшек спасателям пришлось искать с помощью карт, компаса и навигатора в труднодоступном лесу. Для спусков и подъемов даже пришлось использовать альпинистское снаряжение.

В итоге «туристов» нашли, и оказали им условную первую помощь.

Роль заблудившихся играли сами сотрудники МЧС.


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