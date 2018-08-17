Мать-бродягу ограничили в родительских правах

17.08.2018 14:01 402

Жительницу Тарусского района ограничили в родительских правах за то, что она не участвует в воспитании ребенка, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Женщина пьет, бродяжничает, общается с асоциальными личностями. Ее не раз привлекали к административной ответственности за то, что она не выполняет родительских прав, но безрезультатно.

Ребенок живет у бабушки с дедушкой.