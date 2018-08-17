Бензин вновь дешевеет, но только оптовый

17.08.2018 10:52 331

Цены на бензин вновь снизились в Калужской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

Упала стоимость незначительно — на 0,6%. К сожалению, дешевеет топливо только при оптовых закупках. В розницу стоимость бензина осталась прежней. Дизельное топливо вообще не поменяло цену.

При этом бензин в Калужской области самый дешевый в ЦФО. Литр бензина стоит в среднем 42,35 рублей, литр дизтоплива — 42,01 рублей.