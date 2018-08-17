Приставы вынудили заплатить должницу по кредитам

17.08.2018 07:00 264

Жительница поселка Полотняный завод взяла в кредит в столичном банке, но перестала платить по нему, сообщила пресс-служба судебных приставов.

В общей сложности женщина задолжала 125 тысяч. Приставы запретили ей выезжать из страны, направили на работу судебный лист, по которому удерживается часть зарплаты, арестовали счет и списали с него 20 тысяч рублей и вынесли постановление о взыскании исполнительного сбора.

Под такой массивной атакой женщина сдалась и в течение двух недель погасила все долги. Все меры были отменены, дело закрыли.