Новые тротуары отремонтируют в Обнинске

16.08.2018 12:35 227

Подрядчик отремонтирует своими силами новый тротуар в Обнинске, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Дефект покрытия появился на новом участке проспекта Ленина в районе дамбы практически сразу после окончания ремонтных работ. Тротуар с одного края оказался ниже, чем с другого и плитка встала «горкой».

Подрядчик разберет плитку, досыпет и уплотнит песок и приведет тротуар и ограждение в нормативное состояние. Гарантия на тротуар — 4 года.