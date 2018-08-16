Столкновение иномарок стало причиной проблем с движеним в центре Калуги

16.08.2018 11:38 720

Две иномарки столкнулись в четверг, 16 августа, на перекрестке Ленина и Дзержинского, сообщил читатель «Калужского перекрестка».

Автомобили не получили серьезных повреждений, но дорогу перегораживают. На соседних улицах, согласно «Яндекс-пробки», уже затруднено движение. Сложно проехать по Московской и Кирова. Проблемы возникают, вероятно, потому что транспорту приходится объезжать ДТП,