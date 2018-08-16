Гаражи-ракушки демонтируют в центре Обнинска

16.08.2018 11:19 242

Гаражи-ракушки исчезнут с проспекта Марка в Обнинске в понедельник, 20 августа, сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Их уберут около домов №8 и №20. После демонтажа имущество будет хранить МП «Коммунальное хозяйство».

Гаражи убирают с улиц наукограда поскольку в Обнинске в прошлом году приняли правила благоустройства в которых запретили подобные сооружения в городе.