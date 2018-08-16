Дагестанец сел за попытку провести 80 тонн турецких овощей и фруктов за взятку

16.08.2018 10:39 386

Уроженец Дагестана получил 3 года колонии строго режима за попытку дать взятку инспектору отдела фитосанитарного надзора семенного контроля и качества зерна, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Дагестанец пытался провести 80 тонн турецких фруктов и овощей без фитосанитарных и сопроводительных документов. Чтобы ему не помешали, он неудачно пытался «дать на лапу» 151 тысячу рублей.

На суде мужчина полностью признал свою вину.