Сборщик мусора нашла сумку и обвиняется в краже

Жительница Кирова перестаралась при уборке дома и вместе с ненужными вещами выкинула на помойку свою сумочку, сообщила пресс-служба областного УМВД.
В сумке были вещи, деньги - 2 тысячи рублей и банковская карта с пин-кодом. Сумочку нашла сотрудница полигона и решила не возвращать хозяйке. В одном из отделений местного банка она сняла с карточки деньги - 4,5 тысячи рублей.
Личность женщины установили благодаря камере на банкомате. Теперь ей грозит до 6 лет за кражу.
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