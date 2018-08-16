Сборщик мусора нашла сумку и обвиняется в краже

16.08.2018 08:46 326

Жительница Кирова перестаралась при уборке дома и вместе с ненужными вещами выкинула на помойку свою сумочку, сообщила пресс-служба областного УМВД.

В сумке были вещи, деньги - 2 тысячи рублей и банковская карта с пин-кодом. Сумочку нашла сотрудница полигона и решила не возвращать хозяйке. В одном из отделений местного банка она сняла с карточки деньги - 4,5 тысячи рублей.

Личность женщины установили благодаря камере на банкомате. Теперь ей грозит до 6 лет за кражу.