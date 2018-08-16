Деревенский магазин сгорел ночью

16.08.2018 08:25 345

Магазин загорелся ночью в четверг, 16 августа, в деревне Звизжи, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

О пожаре сообщили в 4 утра, на место возгорания выехали две спецмашины и семь огнеборцев. В результате пожар потушили, никто из людей в огне не пострадал.

Причины возгорания установит работающий на месте инспектор госпожнадзора.



