Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев вчерашней аварии

15.08.2018 19:30 1723

Напоминаем, вчера в 16 часов 20 минут водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, осуществляя поворот направо на ул. Московскую в сторону ул. Кубяка, допустил наезд на девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

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