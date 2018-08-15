Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев вчерашней аварии

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают очевидцев ДТП, происшедшего 14 августа в Калуге.
Напоминаем, вчера в 16 часов 20 минут водитель, управляя автомобилем КАМАЗ, осуществляя поворот направо на ул. Московскую в сторону ул. Кубяка, допустил наезд на девочку, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.
Всех очевидцев происшествия просим позвонить по телефонам 501-635, 501-664.
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