Шесть троллейбусных маршрутов встали мз-за сильной грозы

15.08.2018 16:57 205

Группа «Калужский троллейбус» предупреждает калужан: из-за упавшего дерева и повреждения контактной сети на улице Карла Либкнехта приостановлено движение троллейбусов на маршруте №6.



Так же остановлено движение троллейбусов по маршрутам № 2, 5, 6, 9 и 17 на Московской улице в районе Путепровода из-за повреждения контактной сети.

Калужанам предлагается воспользоваться альтернативным транспортом.