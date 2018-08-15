Качество воды в Юхновском районе проконтролирует прокуратура

15.08.2018 12:03 280

Прокуратура Юхновского района проверила ГП «Калугаоблводоканал».

Проверкой установлено, что в деревне Рыляки Юхновского района качество воды не соответствовало санитарным нормам: уровень железа превысил предельно допустимую концентрацию на 85%, уровень мутности воды - на 84%.

В настоящее время предприятие пытается привести санитарное состояние воды в норму.

Устранение нарушений контролируется прокуратурой района, сообщает пресс-служба ведомства.