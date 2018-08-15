Психически нездоровый пранкер, сообщивший о минировании ТРЦ «Триумф Плаза», задержан

15.08.2018 11:37 522

Жителя Обнинска, пошутившего о заложенной в ТЦ «Плаза» бомбе, задержала полиция.

Вчера, после сообщения о том, что торговый центр заминирован, была проведена экстренная эвакуация посетителей и персонала, здание было проверено и никакого взрывного устройства обнаружено не было.

Главный полицейский города сообщил новостному порталу obninsk.name, что шутника удалось задержать в тот же день. Он дал показания. По словам полицейского, мужчина состоит на учете в психиатрическом диспансере.

В отношении пранкера заведено уголовное дело.