Яблочный спас калужане встретят фестивалем

Третий год подряд на Яблочный спас,19 августа, в Калуге будет проводиться фестиваль «Калужское яблоко».
В фестивале примут участие садоводы и фермеры. Так же в рамках проведения фестиваля будут проводиться мастер-классы и тематическая концертная программа,сообщает пресс-служба Городской Управы.
Открытие фестиваля «Калужское яблоко» состоится в 12.00 часов на пешеходной зоне улицы Театральной.
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