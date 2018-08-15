Яблочный спас калужане встретят фестивалем

15.08.2018 09:40 335

Третий год подряд на Яблочный спас,19 августа, в Калуге будет проводиться фестиваль «Калужское яблоко».

В фестивале примут участие садоводы и фермеры. Так же в рамках проведения фестиваля будут проводиться мастер-классы и тематическая концертная программа,сообщает пресс-служба Городской Управы.

Открытие фестиваля «Калужское яблоко» состоится в 12.00 часов на пешеходной зоне улицы Театральной.