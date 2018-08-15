В Козельском районе сгорело 4 гектара леса

Вчера,14 августа,в Козельском районе, в 8 километрах от деревни Подборки, загорелся лесной массив.
Пожар охватил 4 гектара леса. Его удалось потушить силами лесников козельского лесничества и привлеченных специалистов калужского МЧС.
На сегодняшний день пожар потушен, сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС.
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