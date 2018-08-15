160 тысяч рублей заплатили калужане интернет-мошенникам

15.08.2018 08:30 373

Калужане, решившие приобрести в Интернете интерактивный учебно-развлекательный комплекс, стали жертвами мошенников.

Выбрав понравившуюся модель, граждане оплатили покупку, перечислив на счет продавца более 160 тысяч рублей, однако товар в назначенное время не пришел.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Личности злоумышленников, разместивших объявление в сети Интернет, устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального УМВД.