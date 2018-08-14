Предположительно заминированный торговый центр Обнинска ждет калужских кинологов

14.08.2018 15:54 294

Калужские кинологи будут искать взрывчатку в обнинском ТРЦ «Плаза».

На данный момент люди эвакуированы из торгового центра, здание оцеплено и туда никого не пускают.

Проверка здания начнется после прибытия специально обученных сотрудников и собак из областного центра, сколько времени на это уйдет – пока не известно, сообщили обнинские спасатели новостному порталу Obninsk.name.