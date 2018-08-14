В Спас-Деменске в аварии пострадал мотоциклист

14.08.2018 16:30 128

Сегодня днем спасательным службам поступило сообщение о ДТП в Спас-Деменском районе.

В городе Спас-Деменск на улице Советская автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с мотоциклом.

Мотоциклист пострадал в аварии, ему была оказана медицинская помощь. Сведения о тяжести полученных им травм на данный момент уточняются.