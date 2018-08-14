В Спас-Деменске в аварии пострадал мотоциклист

Сегодня днем спасательным службам поступило сообщение о ДТП в Спас-Деменском районе.
В городе Спас-Деменск на улице Советская автомобиль «ВАЗ 2104» столкнулся с мотоциклом.
Мотоциклист пострадал в аварии, ему была оказана медицинская помощь. Сведения о тяжести полученных им травм на данный момент уточняются.
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