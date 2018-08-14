Бизнес встанет на защиту интересов заключенных исправительной колонии

14.08.2018 11:51 209

Бизнесмены Дзержинского района договорились о сотрудничестве с исправительной колонией №3, сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Гости ознакомились с услугами, оказываемыми исправительной колонией и образцами производимой ИК-3 продукции: швейной, мебельной, кованной и сувенирной.

Было решено привлекать бизнес к использованию свободных производственных мощностей ИК-3. Это решение послужит так же решению вопроса трудовой адаптации заключенных и увеличению количества рабочих мест для их трудоустройства.