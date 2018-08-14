«Калина», стоя на обочине, помешала иномарке

13 августа на 23 километре автодороги Калуга-Медынь произошло дорожно-транспортное происшествие.
Автомобиль «Hyundai Solaris», двигаясь в направлении Калуги, врезался в стоящий на обочине по ходу движения автомобиль «Lada Kalina».
В аварии пострадали пассажиры «Соляриса», бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в Калужскую областную клиническую больницу, сообщает ОМВД России по Дзержинскому району.
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