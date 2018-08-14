Кредит в 6000 рублей обернулся уголовной статьей

14.08.2018 09:15 868

Козельская финансово-кредитная организация обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности одного из заемщиков.

30-летний местный житель обманул организацию, предоставив ложные сведения о своем месте работы, и получил заем в 6000 рублей, отдавать который не собирался.

Хитрый заемщик обвиняется по уголовной статье «Мошенничество в сфере кредитования» и должен будет не только объясниться перед судом, но и погасить долги перед кредитной организацией, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.