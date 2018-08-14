В Боровске расплачивались фальшивыми деньгами

14.08.2018 08:52 455

В Боровском районе сотрудниками полиции задержан мужчина за сбыт фальшивых денег.

Приобретая товар, гражданин расплачивался фальшивой купюрой в 5000 рублей. При проведении у него обыска были обнаружены еще 9 фальшивок номиналом 5000 рублей и 10 купюр по тысяче.

Умелец взят под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», сообщает пресс-служба регионального УМВД.