Нетрезвый мужчина угнал автомобиль у приятеля

13.08.2018 13:44 113

30-летний житель Козельска забрал у заснувшего собутыльника ключи и угнал его машину, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Пьяный угоньщик поехал кататься на чужом авто.

Проснувшийся потерпевший обнаружил, что машины нет и позвонил в полицию. Нетрезвого угонщика задержал участковый на одной из районных дорог.

Машину отвезли на штрафстоянку, угонщика задержали. У него уже есть судимость.