Скутер столкнулся с иномаркой на трассе

13.08.2018 11:46 326

В результате столкновения пострадал один человек.

«Фольксваген» и скутер столкнулись утром в понедельник. 13 августа, на 110-м километре трассы А-130 «Москва-Рославль» в районе Обнинска, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

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